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Где логика? (2015), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Где логика?
Киноафиша Сериалы Где логика? Сезоны Сезон 4

Где логика? 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 19 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 39
Продолжительность сезона 29 часов 15 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Где логика?»

В 4 сезоне шоу «Где логика?» зрители увидели обновленную съемочную площадку с установленными пятью вертикальными плазмами, благодаря которым звездные гости могут погрузиться в логическую реальность. Также создатели проекта добавили несколько новых испытаний. В раунде «Назови меня» по анимированным изображениям гости должны угадать кинокартину. А на этапе «Бой с тенью» гостям предстояло определить популярную персону по черному силуэту на снимке. Властитель логики Азамат Мусагалиев испытал на прочность четверых уроженцев Сибири: Юлию Савичеву, Олега Майами, Арсения Попова и Янину Студилину.

Рейтинг шоу

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4.4 IMDb
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Список серий 4-го сезона телешоу «Где логика?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 73. Омск vs Екатеринбург
Сезон 4 Серия 1
19 февраля 2018
Выпуск 74. Москва vs Воронеж
Сезон 4 Серия 2
26 февраля 2018
Выпуск 75. Питер vs Томск
Сезон 4 Серия 3
5 марта 2018
Выпуск 76. Питер vs Алматы
Сезон 4 Серия 4
12 марта 2018
Выпуск 77. Белгород vs Екатеринбург
Сезон 4 Серия 5
19 марта 2018
Выпуск 78. Красноярск vs Пенза
Сезон 4 Серия 6
26 марта 2018
Выпуск 79. Москва vs Пермь
Сезон 4 Серия 7
2 апреля 2018
Выпуск 80. Питер vs Челябинск
Сезон 4 Серия 8
9 апреля 2018
Выпуск 81. Пермь vs Москва
Сезон 4 Серия 9
16 апреля 2018
Выпуск 83. Москва vs Новый Уренгой
Сезон 4 Серия 10
7 мая 2018
Выпуск 84. Питер vs Москва
Сезон 4 Серия 11
14 мая 2018
Выпуск 85. Киев vs Минск
Сезон 4 Серия 12
21 мая 2018
Выпуск 86. Comedy Club vs Телезрители
Сезон 4 Серия 13
28 мая 2018
Выпуск 87. Владикавказ vs Ставрополь
Сезон 4 Серия 14
4 июня 2018
Выпуск 88. Питер vs Москва
Сезон 4 Серия 15
18 июня 2018
Выпуск 89. Дайджест #5
Сезон 4 Серия 16
25 июня 2018
Выпуск 90. Питер vs Красноярск
Сезон 4 Серия 17
20 августа 2018
Выпуск 91. Одесса vs Сухум
Сезон 4 Серия 18
27 августа 2018
Выпуск 92. Тюмень vs Томск
Сезон 4 Серия 19
3 сентября 2018
Выпуск 93. Дайджест #6
Сезон 4 Серия 20
10 сентября 2018
Выпуск 94. Иванов и Муратаев vs Кошелева и НАZIМА
Сезон 4 Серия 21
17 сентября 2018
Выпуск 100. Terry и Скруджи vs Еприкян и Варнава
Сезон 4 Серия 22
24 сентября 2018
Выпуск 95. Шарипов и Щетков vs Баранова и Гущина
Сезон 4 Серия 23
1 октября 2018
Выпуск 96. Седокова и Галич vs Лазарев и Шастун
Сезон 4 Серия 24
8 октября 2018
Выпуск 97. Карпенко и Рудник vs Рудова и Сысоева
Сезон 4 Серия 25
15 октября 2018
Выпуск 98. Кузнецов и Ярушин vs Ахмедова и Чеснокова
Сезон 4 Серия 26
22 октября 2018
Выпуск 99. Feduk и Кравц vs Соколова и Паршута
Сезон 4 Серия 27
29 октября 2018
Выпуск 101. Витя АК и Селиванов vs Алексеева и Суркова
Сезон 4 Серия 28
12 ноября 2018
Выпуск 102. Мягкова и Новикова vs Позов и DanyMuse
Сезон 4 Серия 29
19 ноября 2018
Выпуск 103. Сабуров и Каргинов vs Дакота и Мыскина
Сезон 4 Серия 30
26 ноября 2018
Выпуск 104. Мухаметов и Масленников vs Ревенко и Манижа
Сезон 4 Серия 31
3 декабря 2018
Выпуск 105. Дом-2 vs NRJ
Сезон 4 Серия 32
10 декабря 2018
Выпуск 106. Кузнецова и Картункова vs Сафронов и Шепс
Сезон 4 Серия 33
17 декабря 2018
Выпуск 107. Пашков и Тагиев vs Кошкина и Ахметзянова
Сезон 4 Серия 34
24 декабря 2018
Выпуск 108. Новогодний
Сезон 4 Серия 35
31 декабря 2018
Выпуск 109. Монова и Кретова vs Цой и Киоссе
Сезон 4 Серия 36
4 февраля 2019
Выпуск 110. Муцениеце и Айза vs Natan и Марвин
Сезон 4 Серия 37
11 февраля 2019
Выпуск 111. Хоменко и Бабъяк vs Визбор и Овдеенко
Сезон 4 Серия 38
18 февраля 2019
Выпуск 121. Дайджест #7
Сезон 4 Серия 39
6 мая 2019
График выхода всех сериалов
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