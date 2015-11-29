Где логика? (2015 - 2023)

Шоу объединяет в себе интеллектуальную и развлекательную составляющие. Цель проекта – показать, что случится, если объединить женскую и мужскую логику. Участниками выступают две пары популярных личностей — муж и жена, приятели или коллеги. Каждая пара ищет связи между различными вещами и событиями, пытаясь ответить на вопросы раньше противников. Ведущий шоу – комик Азамат Мусагалиев. Некоторые из звезд участвовали несколько раз. Валерий Меладзе с Альбиной Джанабаевой открывали 1-й сезон, а затем вернулись в проект.