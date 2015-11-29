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Постер телешоу Где логика?
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Киноафиша Сериалы Где логика?

Где логика? (2015 - 2023)

Где логика? 16+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 8 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 174 часа 0 минут
О чем телешоу

Шоу объединяет в себе интеллектуальную и развлекательную составляющие. Цель проекта – показать, что случится, если объединить женскую и мужскую логику. Участниками выступают две пары популярных личностей — муж и жена, приятели или коллеги. Каждая пара ищет связи между различными вещами и событиями, пытаясь ответить на вопросы раньше противников. Ведущий шоу – комик Азамат Мусагалиев.  Некоторые из звезд участвовали несколько раз. Валерий Меладзе с Альбиной Джанабаевой открывали 1-й сезон, а затем вернулись в проект.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Азамат Мусагалиев
Азамат Мусагалиев Ведущий
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Где логика? - Сезон 1 Сезон 1
2015, 6 эпизодов
 
Где логика? - Сезон 2 Сезон 2
2016, 27 эпизодов
 
Где логика? - Сезон 3 Сезон 3
2017, 40 эпизодов
 
Где логика? - Сезон 4 Сезон 4
2018, 39 эпизодов
 
Где логика? - Сезон 5 Сезон 5
2019, 38 эпизодов
 
Где логика? - Сезон 6 Сезон 6
2020, 36 эпизодов
 
Где логика? - Сезон 7 Сезон 7
2021, 36 эпизодов
 
Где логика? - Сезон 8 Сезон 8
2022, 10 эпизодов
 
Кадры из телешоу
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