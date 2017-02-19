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Где логика? (2015), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Где логика?
Киноафиша Сериалы Где логика? Сезоны Сезон 3

Где логика? 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 19 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 40
Продолжительность сезона 30 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Где логика?»

В 3 сезоне шоу «Где логика?» Азамат Мусагалиев продолжает проверять логические способности участников. Участниками на этот раз стали фронтмен поп-группы «Руки вверх» Сергей Жуков, известная исполнительница Елка, культовые комики Comedy Club Александр Незлобин и Тимур Родригез. В одной из серий на основе представленных вещей — пива «Нева», пачки с сигаретами, проходки от канала «Матч-ТВ», книги Александра Пушкина, плаката с Викторией Бекхэм — игроки «вычислили» солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова. А в раунде «Киноребусы» на основе трех изображений они попытались определить название кинокартины или мультика.

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4.4 IMDb
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Список серий 3-го сезона телешоу «Где логика?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 34. Однажды в России vs Джокер и Кокорина
Сезон 3 Серия 1
19 февраля 2017
Выпуск 35. Импровизация vs Танцы
Сезон 3 Серия 2
26 февраля 2017
Выпуск 36. Кириленко и Лопатова vs Ревва и Лобода
Сезон 3 Серия 3
5 марта 2017
Выпуск 37. Мартиросяны vs Звери
Сезон 3 Серия 4
12 марта 2017
Выпуск 38. MBAND vs Comedy Woman
Сезон 3 Серия 5
19 марта 2017
Выпуск 39. Моты vs Горелики
Сезон 3 Серия 6
26 марта 2017
Выпуск 40. Бузова и Бородина vs ХБ
Сезон 3 Серия 7
2 апреля 2017
Выпуск 41. Открытый микрофон vs Однажды в России
Сезон 3 Серия 8
9 апреля 2017
Выпуск 42. Галыгины vs Райдосы
Сезон 3 Серия 9
16 апреля 2017
Выпуск 43. Дайджест #1
Сезон 3 Серия 10
23 апреля 2017
Выпуск 44. Импровизация vs Чемпионы
Сезон 3 Серия 11
7 мая 2017
Выпуск 45. Однажды в России vs Универ
Сезон 3 Серия 12
14 мая 2017
Выпуск 46. Natan vs Кещяны
Сезон 3 Серия 13
21 мая 2017
Выпуск 47. Универ vs Stand Up
Сезон 3 Серия 14
28 мая 2017
Выпуск 48. Запашные vs Самбурская и Миногарова
Сезон 3 Серия 15
4 июня 2017
Выпуск 49. Незлобин и Ёлка vs Родригез и Рудник
Сезон 3 Серия 16
20 августа 2017
Выпуск 50. Stand Up vs Руки Вверх
Сезон 3 Серия 17
27 августа 2017
Выпуск 51. Чехов и Кукота vs Виа Гра
Сезон 3 Серия 18
3 сентября 2017
Выпуск 52. Сабуров и Комаров vs Artik & Asti
Сезон 3 Серия 19
10 сентября 2017
Выпуск 53. Дайджест #2
Сезон 3 Серия 20
17 сентября 2017
Выпуск 54. Студия СОЮЗ vs Брежнева и T-Killah
Сезон 3 Серия 21
24 сентября 2017
Выпуск 55. L'One vs Каста
Сезон 3 Серия 22
1 октября 2017
Выпуск 56. Реальные девчонки vs Comedy Club
Сезон 3 Серия 23
8 октября 2017
Выпуск 57. Панайотов и Сысоева vs СашаТаня
Сезон 3 Серия 24
15 октября 2017
Выпуск 58. Comedy Club vs Black Star
Сезон 3 Серия 25
22 октября 2017
Выпуск 59. Quest Pistols Shows vs Comedy Woman
Сезон 3 Серия 26
25 октября 2017
Выпуск 60. Иванов, Смирнов, Соболев vs Кризис жанра
Сезон 3 Серия 27
1 ноября 2017
Выпуск 61. Black Star vs Остров
Сезон 3 Серия 28
8 ноября 2017
Выпуск 62. Галич и Миногарова vs Сёстры Зайцевы
Сезон 3 Серия 29
15 ноября 2017
Выпуск 63. Comedy Woman vs Каста
Сезон 3 Серия 30
20 ноября 2017
Выпуск 64. Хилькевич и Соколовский vs Муратов и Гараев
Сезон 3 Серия 31
27 ноября 2017
Выпуск 65. Попов и Матвиенко vs Ивлеева и Джиган
Сезон 3 Серия 32
4 декабря 2017
Выпуск 66. MBAND vs Comedy Radio
Сезон 3 Серия 33
11 декабря 2017
Выпуск 67. Серебро vs Танцы
Сезон 3 Серия 34
18 декабря 2017
Выпуск 68. Jah Khalib и Кравц VS Галыгин и Рудова
Сезон 3 Серия 35
25 декабря 2017
Выпуск 69. Слепаков и Мартиросян vs Бузова и Бородина (НГ)
Сезон 3 Серия 36
31 декабря 2017
Выпуск 70. Ревва и Галустян vs Караулова и ST
Сезон 3 Серия 37
29 января 2018
Выпуск 71. Беляевы vs Старовойтов и Новикова
Сезон 3 Серия 38
5 февраля 2018
Выпуск 72. Дайджест #3
Сезон 3 Серия 39
12 февраля 2018
Выпуск 82. Дайджест #4
Сезон 3 Серия 40
23 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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