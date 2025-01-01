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Где логика?, список сезонов

Где логика? 16+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ

Рейтинг шоу

0.0
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4.4 IMDb
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Список сезонов телешоу «Где логика?»
Где логика? - Сезон 1 Сезон 1
6 эпизодов 29 ноября 2015 - 31 декабря 2015
 
Где логика? - Сезон 2 Сезон 2
27 эпизодов 6 марта 2016 - 29 декабря 2016
 
Где логика? - Сезон 3 Сезон 3
40 эпизодов 19 февраля 2017 - 23 апреля 2018
 
Где логика? - Сезон 4 Сезон 4
39 эпизодов 19 февраля 2018 - 6 мая 2019
 
Где логика? - Сезон 5 Сезон 5
38 эпизодов 25 февраля 2019 - 17 февраля 2020
 
Где логика? - Сезон 6 Сезон 6
36 эпизодов 2 марта 2020 - 1 марта 2021
 
Где логика? - Сезон 7 Сезон 7
36 эпизодов 15 марта 2021 - 21 марта 2022
 
Где логика? - Сезон 8 Сезон 8
10 эпизодов 21 марта 2022 - 26 февраля 2023
 
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