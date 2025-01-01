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Где логика?
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Где логика?, список сезонов
Где логика?
16+
Год выпуска
2015
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
ТНТ
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
4.4
IMDb
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Список сезонов телешоу «Где логика?»
Сезон 1
6 эпизодов
29 ноября 2015 - 31 декабря 2015
Сезон 2
27 эпизодов
6 марта 2016 - 29 декабря 2016
Сезон 3
40 эпизодов
19 февраля 2017 - 23 апреля 2018
Сезон 4
39 эпизодов
19 февраля 2018 - 6 мая 2019
Сезон 5
38 эпизодов
25 февраля 2019 - 17 февраля 2020
Сезон 6
36 эпизодов
2 марта 2020 - 1 марта 2021
Сезон 7
36 эпизодов
15 марта 2021 - 21 марта 2022
Сезон 8
10 эпизодов
21 марта 2022 - 26 февраля 2023
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