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Где логика? (2015), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Где логика?
Киноафиша Сериалы Где логика? Сезоны Сезон 1

Где логика? 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 ноября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Где логика?»

В 1 сезоне шоу «Где логика?» зрителей ожидают комичные импровизации, абсурдные выводы и быстрые ответы, которые позволят увидеть известных личностей с неожиданной стороны и расширить кругозор. Шоу состоит из нескольких раундов. Например, этап «Найди общее» заключается в следующем: на экране участники видят несколько изображений. Задача игроков — отыскать, что связывает картинки. Звезды, выдвигая версии, рассуждают и поясняют, что натолкнуло их на ту или иную мысль. В проекте приняли участие ведущая Ольга Бузова и спортсмен Дмитрий Тарасов, звезда Comedy Woman Екатерина Варнава и танцор Константин Мякиньков и многие другие.

Рейтинг шоу

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4.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона телешоу «Где логика?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 01. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов vs Екатерина Варнава и Константин Мякиньков
Сезон 1 Серия 1
29 ноября 2015
Выпуск 02. Васильев и Снаткина vs Ярушины
Сезон 1 Серия 2
6 декабря 2015
Выпуск 03. Хилькевич vs Гордеевы
Сезон 1 Серия 3
13 декабря 2015
Выпуск 04. Шелягин и Самбурская vs Карибидисы
Сезон 1 Серия 4
20 декабря 2015
Выпуск 05. Кещяны vs Шаракоис и Пермякова
Сезон 1 Серия 5
27 декабря 2015
Выпуск 06. Решетникова и Мигель vs Воля и Утяшева (НГ)
Сезон 1 Серия 6
31 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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