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Где логика? (2015), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу Где логика?
Киноафиша Сериалы Где логика? Сезоны Сезон 7

Где логика? 16+
Название Сезон 7
Премьера сезона 15 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 36
Продолжительность сезона 27 часов 0 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Где логика?»

В 7 сезоне шоу «Где логика?» в каждом выпуске в соревновании принимают участие две команды, которые состоят обычно из пары участников. Они поделены по половому признаку: двое мужчин и две женщины, но порой бывают исключения. Команда, которая первой нажимает на красную кнопку, первой отвечает на вопрос. Если они ошибаются, ход переходит к соперникам, которые могут назвать правильный ответ и заработать баллы. Игра состоит из нескольких этапов: «Найди общее», «Секретные материалы», «Добей мудреца», «Потерянное звено» и других. В новом сезоне принимали участие Тимур Родригез, Агата Муцениеце, Анна Седокова, Максим Лагашкин и другие.

Рейтинг шоу

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4.4 IMDb
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Список серий 7-го сезона телешоу «Где логика?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 188. Гайдулян и Кещян vs Ермолаева и Астапова
Сезон 7 Серия 1
15 марта 2021
Выпуск 189. Мягкова и Косяков vs Нюша и Карцев
Сезон 7 Серия 2
22 марта 2021
Выпуск 190. Тукан и Полянская vs Чепурченко и Комаров
Сезон 7 Серия 3
29 марта 2021
Выпуск 191. Мазунина и Миримская vs Feduk и Kyivstoner
Сезон 7 Серия 4
5 апреля 2021
Выпуск 192. Бородина и Хилькевич vs Шура и Фомин
Сезон 7 Серия 5
12 апреля 2021
Выпуск 193. Складчикова и Студилина vs Мартынов и Тарбаев
Сезон 7 Серия 6
19 апреля 2021
Выпуск 194. Родригез и Niletto vs Адушкина и Гаврилина
Сезон 7 Серия 7
26 апреля 2021
Выпуск 195. Киселёв и Белянин vs Сысоева и Суркова
Сезон 7 Серия 8
17 мая 2021
Выпуск 196. Башкатов и Усович vs Алексеева и Воеводина
Сезон 7 Серия 9
24 мая 2021
Выпуск 197. Трофимов и Буланова vs Чебатков и Яровицына
Сезон 7 Серия 10
31 мая 2021
Выпуск 198. Музыченко и Джарахов vs Моргунова и Кошкина
Сезон 7 Серия 11
30 августа 2021
Выпуск 199. L'one и Мезенцев vs Ковальчук и Ильяшенко
Сезон 7 Серия 12
6 сентября 2021
Выпуск 200. Dava и Косяков vs Волевачёв и Андриенко
Сезон 7 Серия 13
13 сентября 2021
Выпуск 201. Коваль и Чума Вечеринка vs ST и Чумаков
Сезон 7 Серия 14
20 сентября 2021
Выпуск 202. Шумакова и Маякин vs Утяшева и Мигель
Сезон 7 Серия 15
27 сентября 2021
Выпуск 203. Шелест и Комолов vs Хлынина и Гореликов
Сезон 7 Серия 16
4 октября 2021
Выпуск 204. Савичева и Зара vs Сычев и Ознобихин
Сезон 7 Серия 17
11 октября 2021
Выпуск 205. Женский Стендап vs Камызяки
Сезон 7 Серия 18
18 октября 2021
Выпуск 206. Половинкин и Бутусов vs Стогниенко и Брагин
Сезон 7 Серия 19
25 октября 2021
Выпуск 207. Дубцова и Караулова vs Масленников и Natan
Сезон 7 Серия 20
1 ноября 2021
Выпуск 208. Милохин и Бабич vs Гараев и Муратов
Сезон 7 Серия 21
8 ноября 2021
Выпуск 209. Седокова и Катина vs Якушев и Минин
Сезон 7 Серия 22
15 ноября 2021
Выпуск 210. Покров и Ханна vs Хохлов и Бурдашев
Сезон 7 Серия 23
22 ноября 2021
Выпуск 211. Ивакова и Паршута vs Соколовский и Лагашкин
Сезон 7 Серия 24
29 ноября 2021
Выпуск 212. Кравец и Волочкова vs Воронин и Абрамов
Сезон 7 Серия 25
6 декабря 2021
Выпуск 213. Тодоренко и Серябкина vs Нагорный и Галыгин
Сезон 7 Серия 26
13 декабря 2021
Выпуск 214. Старшенбаум и Шкирандо vs Макаров и Кашоков
Сезон 7 Серия 27
20 декабря 2021
Выпуск 215. Шепелев и Пылаева vs Моргунова и Байцаев
Сезон 7 Серия 28
27 декабря 2021
Выпуск 216. Мягкова и Яровицина vs Щербаков и Старовойтов (Новогодний выпуск)
Сезон 7 Серия 29
31 декабря 2021
Выпуск 217. Алексей Смирнов и Анатолий Цой vs Варвара Щербакова и Анастасия Смирнова
Сезон 7 Серия 30
24 января 2022
Выпуск 218. Лена Темникова и Валя Карнавал vs Виктор Комаров и Данияр Джумадилов
Сезон 7 Серия 31
31 января 2022
Выпуск 219. Айза и Вики Одинцова vs Родион Газманов и Дмитрий Евтушенко
Сезон 7 Серия 32
7 февраля 2022
Выпуск 220. Соня Таюрская и Глюкоза vs Александр Панайотов и Роман Каграманов
Сезон 7 Серия 33
14 февраля 2022
Выпуск 221. Карина Кросс и Анфиса Чехова vs Гурам Амарян и Александр Мартынов
Сезон 7 Серия 34
28 февраля 2022
Выпуск 222. Наталья Бардо и Валентина Рубцова vs Антон Иванов и Стас Ярушин
Сезон 7 Серия 35
14 марта 2022
Выпуск 223. Саша Муратова и Сауле Юсупова vs Стас Пьеха и Вадим Дубровин
Сезон 7 Серия 36
21 марта 2022
График выхода всех сериалов
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