Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
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Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Technical Direction and Camerawork for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Best Reality Competition
Номинант
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