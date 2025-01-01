Меню
Цитаты из ТВ-шоу Америка ищет таланты

Nick Cannon - Ведущий [повторяющаяся фраза, когда выполняется опасный трюк] Не повторяйте это дома.
Саймон Кауэлл Знаешь, почему я начал делать такие шоу много лет назад? Потому что я работал с количеством по-настоящему глупых людей в музыкальном бизнесе, я серьезно, которые действительно думали, что люди купят альбом, исходя из твоего веса. Это смешно!
Мел Би [с disgusted at a grandparent act dancing sexily] Это детское шоу!
Саймон Коуэлл Уже нет.
Simon Cowell Это было всё: танцы, ты сжигал себя и едва не лишился головы, всё это за две минуты. Бог ведает, что бы ты сделал дальше.
Simon Cowell Караоке вызывает у меня физическую тошноту.
Саймон Кауэлл Даже *слово* флейтист раздражает.
Хови Мандел Ты не просто играл на гитаре, ты её *убил*.
Howie Mandel У нас были люди, которые прыгали с 3-х этажей, у нас были люди, которые подожгли себя, а ты просто лопнул шарик и кровь.
Heidi Klum Терри, мы опоздали, потому что Симон просто сбежал и оставил нас.
Simon Cowell Я оставил их, потому что они украли мой велосипед.
Terry Crews Пора, чтобы кто-то это сделал!
Хоуи Мандел [после очень опасного поступка] Софи, как будет 'безумие' по-испански?
Howie Mandel [у всех остальных в комнате имена начинаются на H] Эй, София, что ты делаешь здесь без H?
Sofia Vergara Я словно мясо отрезанное.
Terry Crews [о номере с побегом из огня] Не пытайтесь это делать нигде, особенно дома.
Джек Кнут Для этого последнего трюка я собирался использовать Хауи, но Хауи здесь нет, так что я просто сделаю этот трюк сам.
Терри Крюс [из-за кулис] Используйте Саймона!
Джек Кнут Саймон меня пугает.
Хайди Клум Но он только что кликнул тебе!
Саймон Коуэлл Мы никогда не судили корову, играющую на барабанах, так что это было неожиданно.
Саймон Кауэлл [к Dance Fusion, 2 танцевальным компаниям из Японии] Когда мы только начали это шоу, я думал, что, возможно, у нас будет кот, который танцует с шариком или что-то в этом роде, а теперь это *Япония* ищет таланты.
Хайди Клум Почему они его освистали?
Хоуи Мандел Он дьявол.
Хайди Клум Почему дьявола освистают?
Хоуи Мандел Многим людям он не нравится.
Хайди Клум Почему у Хауи тоже не снята рубашка?
Хауи Мандел У меня нет сосков.
Tyra Banks [во время очень опасного номера] Не пробуйте это дома. Не пробуйте это на работе. Не пробуйте это в школе.
Terry Fator Много лет назад я встретил Нэнси Рейган, и сказал ей: "Я голосовал за вашего мужа". Она ответила: "Я голосовала за вас."
Саймон Коуэлл 99% людей, которые выходят на сцену с гитарой, *не могут* играть на ней. Ты только что продемонстрировал, для чего эта вещь на самом деле предназначена.
Simon Cowell Я пытался учить гитару в твоем возрасте, ненавидел ее так сильно, что кинул конфету в своего учителя, а он ударил меня в лицо.
София Вергара [Саймон и Ховли выходят на сцену] Кричите, если вам нужна помощь, и мы сбежим к вам.
Howie Mandel Нам нужно идти, Тери и я мы собираемся делать прически.
Хоуи Мандел [Саймон в середине номера с метанием ножей] Наверное, безопаснее, чем ездить на велосипеде.
Саймон Коуэлл [с широко открытыми глазами] Хоуи, заткнись!
Sofia Vergara Когда Симон спрашивает, есть ли у вас вторая песня, хотя это раздражает, он прав, эта была *гораздо* лучше.
