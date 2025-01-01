Саймон КауэллЗнаешь, почему я начал делать такие шоу много лет назад? Потому что я работал с количеством по-настоящему глупых людей в музыкальном бизнесе, я серьезно, которые действительно думали, что люди купят альбом, исходя из твоего веса. Это смешно!
Мел Би[с disgusted at a grandparent act dancing sexily] Это детское шоу!
Саймон КоуэллУже нет.
Simon CowellЭто было всё: танцы, ты сжигал себя и едва не лишился головы, всё это за две минуты. Бог ведает, что бы ты сделал дальше.
Simon CowellКараоке вызывает у меня физическую тошноту.
Саймон КауэллДаже *слово* флейтист раздражает.
Хови МанделТы не просто играл на гитаре, ты её *убил*.
Howie MandelУ нас были люди, которые прыгали с 3-х этажей, у нас были люди, которые подожгли себя, а ты просто лопнул шарик и кровь.
Heidi KlumТерри, мы опоздали, потому что Симон просто сбежал и оставил нас.
Simon CowellЯ оставил их, потому что они украли мой велосипед.
Саймон КоуэллМы никогда не судили корову, играющую на барабанах, так что это было неожиданно.
Саймон Кауэлл[к Dance Fusion, 2 танцевальным компаниям из Японии] Когда мы только начали это шоу, я думал, что, возможно, у нас будет кот, который танцует с шариком или что-то в этом роде, а теперь это *Япония* ищет таланты.