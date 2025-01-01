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Америка ищет таланты, список сезонов

America's Got Talent
Год выпуска 2006
Страна США
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал NBC

Рейтинг шоу

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5.8 IMDb
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Список сезонов телешоу «Америка ищет таланты»
Америка ищет таланты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 21 июня 2006 - 17 августа 2006
Америка ищет таланты - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 5 июня 2007 - 21 августа 2007
Америка ищет таланты - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
20 эпизодов 17 июня 2008 - 1 октября 2008
Америка ищет таланты - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
26 эпизодов 23 июня 2009 - 16 сентября 2009
Америка ищет таланты - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
32 эпизода 1 июня 2010 - 15 сентября 2010
Америка ищет таланты - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
32 эпизода 31 мая 2011 - 14 сентября 2011
Америка ищет таланты - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
32 эпизода 14 мая 2012 - 13 сентября 2012
Америка ищет таланты - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
27 эпизодов 4 июня 2013 - 18 сентября 2013
Америка ищет таланты - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
25 эпизодов 27 мая 2014 - 17 сентября 2014
Америка ищет таланты - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
26 эпизодов 26 мая 2015 - 16 сентября 2015
Америка ищет таланты - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
23 эпизода 31 мая 2016 - 14 сентября 2016
Америка ищет таланты - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
24 эпизода 30 мая 2017 - 20 сентября 2017
Америка ищет таланты - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
24 эпизода 29 мая 2018 - 19 сентября 2018
Америка ищет таланты - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
23 эпизода 28 мая 2019 - 18 сентября 2019
Америка ищет таланты - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
25 эпизодов 26 мая 2020 - 23 сентября 2020
Америка ищет таланты - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
20 эпизодов 1 июня 2021 - 15 сентября 2021
Америка ищет таланты - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
22 эпизода 31 мая 2022 - 14 сентября 2022
Америка ищет таланты - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
24 эпизода 30 мая 2023 - 27 сентября 2023
Америка ищет таланты - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
21 эпизод 28 мая 2024 - 24 сентября 2024
Америка ищет таланты - Сезон 20 Сезон 20
11 эпизодов 27 мая 2025 - 12 августа 2025
 
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