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Америка ищет таланты
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Америка ищет таланты, список сезонов
America's Got Talent
Год выпуска
2006
Страна
США
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Телеканал
NBC
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
5.8
IMDb
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Список сезонов телешоу «Америка ищет таланты»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
21 июня 2006 - 17 августа 2006
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
5 июня 2007 - 21 августа 2007
Сезон 3 / Season 3
20 эпизодов
17 июня 2008 - 1 октября 2008
Сезон 4 / Season 4
26 эпизодов
23 июня 2009 - 16 сентября 2009
Сезон 5 / Season 5
32 эпизода
1 июня 2010 - 15 сентября 2010
Сезон 6 / Season 6
32 эпизода
31 мая 2011 - 14 сентября 2011
Сезон 7 / Season 7
32 эпизода
14 мая 2012 - 13 сентября 2012
Сезон 8 / Season 8
27 эпизодов
4 июня 2013 - 18 сентября 2013
Сезон 9 / Season 9
25 эпизодов
27 мая 2014 - 17 сентября 2014
Сезон 10 / Season 10
26 эпизодов
26 мая 2015 - 16 сентября 2015
Сезон 11 / Season 11
23 эпизода
31 мая 2016 - 14 сентября 2016
Сезон 12 / Season 12
24 эпизода
30 мая 2017 - 20 сентября 2017
Сезон 13 / Season 13
24 эпизода
29 мая 2018 - 19 сентября 2018
Сезон 14 / Season 14
23 эпизода
28 мая 2019 - 18 сентября 2019
Сезон 15 / Season 15
25 эпизодов
26 мая 2020 - 23 сентября 2020
Сезон 16 / Season 16
20 эпизодов
1 июня 2021 - 15 сентября 2021
Сезон 17 / Season 17
22 эпизода
31 мая 2022 - 14 сентября 2022
Сезон 18 / Season 18
24 эпизода
30 мая 2023 - 27 сентября 2023
Сезон 19 / Season 19
21 эпизод
28 мая 2024 - 24 сентября 2024
Сезон 20
11 эпизодов
27 мая 2025 - 12 августа 2025
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