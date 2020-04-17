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Постер телешоу Испытание соблазном
Постер телешоу Испытание соблазном
Постер телешоу Испытание соблазном
Постер телешоу Испытание соблазном
Постер телешоу Испытание соблазном
Постер телешоу Испытание соблазном
Постер телешоу Испытание соблазном
Постер телешоу Испытание соблазном
Постер телешоу Испытание соблазном
Постер телешоу Испытание соблазном
Постер телешоу Испытание соблазном
Постер телешоу Испытание соблазном
Постер телешоу Испытание соблазном
Постер телешоу Испытание соблазном
Постер телешоу Испытание соблазном
Постер телешоу Испытание соблазном
Постер телешоу Испытание соблазном
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Оцените
17 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Испытание соблазном

Испытание соблазном (2020 - …)

Too Hot to Handle 18+
Год выпуска 2020
Страна США/Великобритания
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 26 часов 0 минут
О чем телешоу

«Испытание соблазном» – это британо-американское реалити-шоу об отношениях. Роскошные девушки и парни остаются наедине в особняке на райском побережье. Они молоды, прекрасны и одиноки, и ничто не мешает им погрузиться в пучину страсти… кроме одного нюанса! Если одна из парочек сорвется и переспит в течение съемок, то она вылетит из проекта. Молодые люди могут знакомиться, сближаться, ходить на свидания и всячески дразнить друг друга, но если они хотят получить приз в 100 тысяч долларов, то им придется воздержаться от секса.

Испытание соблазном - тизер четвертого сезона
Испытание соблазном
тизер четвертого сезона
В ролях
В ролях
Дезри Берч
Карли Лоуренс
Эмили Миллер
Кэм Холмс
Мелинда Мелроз
Чейз Де Моор
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Испытание соблазном - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 9 эпизодов
 
Испытание соблазном - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Испытание соблазном - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 10 эпизодов
 
Испытание соблазном - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2022, 10 эпизодов
 
Сезон 5 / Season 5
TBA,
 
Кадры из телешоу
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