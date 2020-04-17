«Испытание соблазном» – это британо-американское реалити-шоу об отношениях. Роскошные девушки и парни остаются наедине в особняке на райском побережье. Они молоды, прекрасны и одиноки, и ничто не мешает им погрузиться в пучину страсти… кроме одного нюанса! Если одна из парочек сорвется и переспит в течение съемок, то она вылетит из проекта. Молодые люди могут знакомиться, сближаться, ходить на свидания и всячески дразнить друг друга, но если они хотят получить приз в 100 тысяч долларов, то им придется воздержаться от секса.