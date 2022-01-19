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Испытание соблазном (2020), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Испытание соблазном
Киноафиша Сериалы Испытание соблазном Сезоны Сезон 3

Too Hot to Handle 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 19 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Испытание соблазном»

В 3 сезоне шоу «Испытание соблазном» третья десятка одиноких людей отправляется на райский Остров удовольствий в Атлантическом океане. Этот сезон начинается с отвязной вечеринки. Никого не стесняясь, «робинзоны» раздеваются на пляже догола, рассказывают друг другу о своих интимных тайнах и соревнуются в навыках флирта. Однако веселье прерывает строгая ведущая-андроид Лана. Она оглашает правила проекта: все четыре недели съемок юноши и девушки должны держаться друг от друга на пионерском расстоянии, им запрещены секс, поцелуи и другие физические контакты. Только тот, кто выдержит это условие, сможет получить приз.

Рейтинг шоу

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4.8 IMDb
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Список серий телешоу Испытание соблазном График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Это не «Остров удовольствий» No Pleasure Island
Сезон 3 Серия 1
19 января 2022
Полночный поезд в Джорджию The Midnight Train to Georgia
Сезон 3 Серия 2
19 января 2022
Трут обижен The Truth Hurts
Сезон 3 Серия 3
19 января 2022
Съешь мои шорты Eat My Shorts
Сезон 3 Серия 4
19 января 2022
Лето-69 The Summer of '69
Сезон 3 Серия 5
19 января 2022
Тройная угроза Triple Threat
Сезон 3 Серия 6
19 января 2022
Йони – лишь однажды Yoni Live Once
Сезон 3 Серия 7
19 января 2022
На нуле Reaching Rock Bottom
Сезон 3 Серия 8
19 января 2022
Райское чистилище Paradise Purgatory
Сезон 3 Серия 9
19 января 2022
Громкий финал Out With A Bang
Сезон 3 Серия 10
19 января 2022
График выхода всех сериалов
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