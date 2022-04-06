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Постер телешоу Ультиматум: Свадьба или расставание?
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Киноафиша Сериалы Ультиматум: Свадьба или расставание?

Ультиматум: Свадьба или расставание? (2022 - …)

The Ultimatum: Marry or Move On 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 30 часов 0 минут

О чем телешоу

В реалити-шоу от Netflix «Ультиматум: Свадьба или расставание» принимают участие пары, которые уже некоторое время состоят в отношениях, однако по-прежнему не женаты. В тот момент, когда один из партнеров выдвигает предложение о браке, и начинается самое интересное. По условиям проекта, влюбленные должны расстаться на несколько недель и провести время в компании представителей противоположного пола. Шоу предлагает понаблюдать за тем, как люди ведут себя в условиях полной свободы и какие выносят суждения. По результатам нескольких свиданий выяснится, какой из союзов достаточно крепок для нового этапа отношений.

Ультиматум: Свадьба или расставание? - трейлер второго сезона
Ультиматум: Свадьба или расставание?  трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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5.5 IMDb
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Сезоны
Ультиматум: Свадьба или расставание? - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 10 эпизодов
 
Ультиматум: Свадьба или расставание? - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 10 эпизодов
 
Ультиматум: Свадьба или расставание? - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2024, 10 эпизодов
 
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