В реалити-шоу от Netflix «Ультиматум: Свадьба или расставание» принимают участие пары, которые уже некоторое время состоят в отношениях, однако по-прежнему не женаты. В тот момент, когда один из партнеров выдвигает предложение о браке, и начинается самое интересное. По условиям проекта, влюбленные должны расстаться на несколько недель и провести время в компании представителей противоположного пола. Шоу предлагает понаблюдать за тем, как люди ведут себя в условиях полной свободы и какие выносят суждения. По результатам нескольких свиданий выяснится, какой из союзов достаточно крепок для нового этапа отношений.