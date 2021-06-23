Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Испытание соблазном (2020), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Испытание соблазном
Киноафиша Сериалы Испытание соблазном Сезоны Сезон 2

Too Hot to Handle 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Испытание соблазном»

Во 2 сезоне шоу «Испытание соблазном» события разворачиваются на райских тропических островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане. Очередная партия одиноких девушек и парней въезжает в шикарный отель, где, кроме них и прислуги, на первый взгляд, нет никого. На сей раз герои даже не знают, в каком именно шоу они собираются участвовать, а некоторые из них даже воспринимают происходящее как розыгрыш. Но в первом же эпизоде они узнают правду: особняк находится под чутким руководством и контролем деспотичного робота Ланы. Ее задача – следить за участниками 24 часа в сутки и штрафовать тех, кто нарушает главное правило проекта: никакого секса!

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
4.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Испытание соблазном График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Конус запрещает секс C**kblocked by a Cone
Сезон 2 Серия 1
23 июня 2021
Берегись Пита You Gotta Watch Out for Pete
Сезон 2 Серия 2
23 июня 2021
Месть – это блюдо, которое подают горячим On Est dans la Merde
Сезон 2 Серия 3
23 июня 2021
Противостоять всему… кроме соблазна Resist Everything… Except Temptation
Сезон 2 Серия 4
23 июня 2021
Предложение, от которого невозможно отказаться An Offer You Can't Refuse
Сезон 2 Серия 5
30 июня 2021
Бросить Чейза Give Up the Chase
Сезон 2 Серия 6
30 июня 2021
Парни важнее подруг Misters over Sisters
Сезон 2 Серия 7
30 июня 2021
Слив денег Money down the Drain
Сезон 2 Серия 8
30 июня 2021
Зеленый свет и жаркие ночи Green Lights and Hot Nights
Сезон 2 Серия 9
30 июня 2021
Неожиданный поворот I Did Not See That Coming
Сезон 2 Серия 10
30 июня 2021
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше