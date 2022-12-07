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Испытание соблазном (2020), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Испытание соблазном
Киноафиша Сериалы Испытание соблазном Сезоны Сезон 4

Too Hot to Handle 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 7 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Испытание соблазном»

В 4 сезоне шоу «Испытание соблазном» Лана вновь заманивает на Остров удовольствий десять молодых и одиноких участников. На этот раз, она пользуется хитрой уловкой: герои уверены, что они проходят кастинг на шоу «Дикая любовь» (которого на самом деле даже не существует). Но в самый разгар знакомства и страстного флирта между девушками и парнями ведущая-робот раскрывает истинные правила игры. Вне зависимости от уровня отношений, возникших между участниками, они не должны целоваться и тем более заниматься сексом. Нарушение – вылет из проекта. Что окажется сильнее: влечение друг к другу или желание выиграть приз?

Рейтинг шоу

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4.8 IMDb
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Список серий телешоу Испытание соблазном График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Крушение надежд The Mile Dry Club
Сезон 4 Серия 1
7 декабря 2022
Что не так с Найджелом There’s Something About Nigel
Сезон 4 Серия 2
7 декабря 2022
Полиция нравов Officer Kill Joy
Сезон 4 Серия 3
7 декабря 2022
Сезон Флавии Flavia of the Month
Сезон 4 Серия 4
7 декабря 2022
Горячий душ The Shower and the Glory
Сезон 4 Серия 5
7 декабря 2022
Пляжные куклы Puppets for Playas
Сезон 4 Серия 6
14 декабря 2022
Доверяй, но проверяй Trust or Bust
Сезон 4 Серия 7
14 декабря 2022
Любовные треугольники It’s Raining Love Triangles
Сезон 4 Серия 8
14 декабря 2022
Дилемма Джавахир Jawahir, Jawa-there
Сезон 4 Серия 9
14 декабря 2022
Совместный рост Growth is a Team Game
Сезон 4 Серия 10
14 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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