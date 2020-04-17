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Испытание соблазном (2020), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Испытание соблазном
Киноафиша Сериалы Испытание соблазном Сезоны Сезон 1

Too Hot to Handle 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 9
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Испытание соблазном»

В 1 сезоне шоу «Испытание соблазном» на райском острове расположена роскошная вилла, в которой есть лишь один обитатель – андроид Лана. Высокотехнологичная ведущая проекта имеет круглосуточный доступ в любую комнату здания и контролирует всех участников неусыпным оком телекамеры. В особняк вселяются 10 юных и прекрасных парней и девушек. Между многими из них немедленно возникает «искра», и знакомство грозит перерасти в страстный роман, особенно в такой интимной обстановке островного курорта. Но Лана выставляет своим гостям суровое условие: никаких поцелуев, секса и даже самоудовлетворения в течение четырех недель шоу.

Рейтинг шоу

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4.8 IMDb
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Список серий телешоу Испытание соблазном График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Любовь, секс или деньги Love, Sex or Money
Сезон 1 Серия 1
17 апреля 2020
Как Гарри встретил Франческу When Harry Met Francesca
Сезон 1 Серия 2
17 апреля 2020
Месть – это блюдо, которое подают горячим Revenge Is a Dish Best Served Hot
Сезон 1 Серия 3
17 апреля 2020
Двое – это пара, а трое… Two's Company, Three's a ... Threesome
Сезон 1 Серия 4
17 апреля 2020
Не мальчик, но муж Boys to Men
Сезон 1 Серия 5
17 апреля 2020
Брайс не прав The Bryce Isn't Right
Сезон 1 Серия 6
17 апреля 2020
Брайс не прав Sisters Over Misters
Сезон 1 Серия 7
17 апреля 2020
Страсть или срыв Lust or Bust
Сезон 1 Серия 8
17 апреля 2020
Слишком соблазнительно: воссоединение Extra Hot: The Reunion
Сезон 1 Серия 9
8 мая 2020
График выхода всех сериалов
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