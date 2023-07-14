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Испытание соблазном (2020), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Испытание соблазном
Киноафиша Сериалы Испытание соблазном Сезоны Сезон 5

Too Hot to Handle 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 14 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Испытание соблазном»

В 5 сезоне шоу «Испытание соблазном» коварная робот-андроид Лана обустраивает для участников испытания новую виллу. Лазурное побережье, золотой песок, роскошные номера с большими кроватями, изысканные угощения и пьянящие напитки – каждая деталь в этом доме намекает на интим. Кроме того, новая десятка конкурсантов отличается атлетическим телосложением, молодостью и горячим темпераментом. Пять девушек, пять парней и райский остров – почему бы не пошалить? Однако на шоу строго запрещен тактильный контакт с противоположным полом! Главный приз заберет тот, кто сможет не поддаться искушению.

Рейтинг шоу

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4.8 IMDb
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Список серий телешоу Испытание соблазном График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Облом на борту Up Ships Creek
Сезон 5 Серия 1
14 июля 2023
Строгие правила A Matter Of Pact
Сезон 5 Серия 2
14 июля 2023
Кого выбрать Stick or Twist
Сезон 5 Серия 3
14 июля 2023
Проверка соблазном Court In The Act
Сезон 5 Серия 4
14 июля 2023
На грани безумия Driving Me Bananas
Сезон 5 Серия 5
21 июля 2023
История с поцелуями Making Kiss-tory
Сезон 5 Серия 6
21 июля 2023
Вопрос доверия Defective Detective
Сезон 5 Серия 7
21 июля 2023
Извиняться уже поздно? Is It Too Late to Say Sorry?
Сезон 5 Серия 8
28 июля 2023
Любовь или деньги Love or Money
Сезон 5 Серия 9
28 июля 2023
Кульминация The Climax
Сезон 5 Серия 10
28 июля 2023
График выхода всех сериалов
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