В 6 сезоне 15 серии сериала «Чикаго в огне» Брэтт делает тест на беременность и узнает, что она не ждет ребенка. Отис хочет, чтобы его называли Брайаном, однако вызывает только смех со стороны коллег. Во время вызова его ранят в шею.