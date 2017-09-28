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Киноафиша Сериалы Чикаго в огне Сезоны Сезон 6 Серия 15

Чикаго в огне 2012 15 серия 6 сезон

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10 голосов
Все серии 6 сезона «Чикаго в огне»
Этого недостаточно
Сезон 6 / Серия 1 28 сентября 2017
Возгорается при контакте
Сезон 6 / Серия 2 5 октября 2017
Еще больший сюрприз
Сезон 6 / Серия 3 12 октября 2017
Переломный момент
Сезон 6 / Серия 4 19 октября 2017
Сделка с дьяволом
Сезон 6 / Серия 5 26 октября 2017
Внизу лучше
Сезон 6 / Серия 6 2 ноября 2017
Наследие мужчины
Сезон 6 / Серия 7 4 января 2018
Вся суть в соседстве
Сезон 6 / Серия 8 11 января 2018
Справедливый фол
Сезон 6 / Серия 9 18 января 2018
Хуливалда
Сезон 6 / Серия 10 25 января 2018
Закон джунглей
Сезон 6 / Серия 11 1 февраля 2018
«Д» значит «для»
Сезон 6 / Серия 12 1 марта 2018
Скрывать — не искать
Сезон 6 / Серия 13 8 марта 2018
В поисках спасательного круга
Сезон 6 / Серия 14 22 марта 2018
Шанс на прощение
Сезон 6 / Серия 15 22 марта 2018
Тот, кто важнее всего
Сезон 6 / Серия 16 29 марта 2018
Оденьте меня в белое
Сезон 6 / Серия 17 5 апреля 2018
Когда они видят, как мы идем
Сезон 6 / Серия 18 12 апреля 2018
Где я хочу быть
Сезон 6 / Серия 19 19 апреля 2018
Сильнейший из нас
Сезон 6 / Серия 20 26 апреля 2018
Непревзойденный стандарт
Сезон 6 / Серия 21 3 мая 2018
Один на века
Сезон 6 / Серия 22 10 мая 2018
Широкий жест
Сезон 6 / Серия 23 10 мая 2018
О чем серия

В 6 сезоне 15 серии сериала «Чикаго в огне» Брэтт делает тест на беременность и узнает, что она не ждет ребенка. Отис хочет, чтобы его называли Брайаном, однако вызывает только смех со стороны коллег. Во время вызова его ранят в шею.

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