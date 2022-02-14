В 1 сезоне сериала «Серебряный волк» в центре событий оказываются два сотрудника оперативной службы – 70-летний Александр Волков и 27-летний капитан Иван Каморин. Восприятие жизни и методы ведения дел у них значительно разнятся. Волков, например, не признает технический прогресс и с презрением относится к гаджетам, мессенджерам и виртуальному общению. Иван, напротив, увлекается инновациями и считает своего напарника заскорузлым ретроградом. Однако парочке детективов, которым так непросто ужиться друг с другом, предстоит вместе распутать множество серьезных преступлений.