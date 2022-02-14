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Серебряный волк 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Серебряный волк
Киноафиша Сериалы Серебряный волк Сезоны Сезон 1

Серебряный волк 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Серебряный волк»

В 1 сезоне сериала «Серебряный волк» в центре событий оказываются два сотрудника оперативной службы – 70-летний Александр Волков и 27-летний капитан Иван Каморин. Восприятие жизни и методы ведения дел у них значительно разнятся. Волков, например, не признает технический прогресс и с презрением относится к гаджетам, мессенджерам и виртуальному общению. Иван, напротив, увлекается инновациями и считает своего напарника заскорузлым ретроградом. Однако парочке детективов, которым так непросто ужиться друг с другом, предстоит вместе распутать множество серьезных преступлений.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Серебряный волк График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 февраля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
17 февраля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 февраля 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
22 февраля 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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