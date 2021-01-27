Меню
50 м² 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала 50 м²
Киноафиша Сериалы 50 м² Сезоны Сезон 1

50M² 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «50 м²»

В 1 сезоне сериала «50 м²» в центре сюжета оказывается бывший убийца по имени Гельге. Волею судьбы ему приходится скрываться в квартире площадью пятьдесят квадратных метров. Главный герой вынужден бежать от своего опекуна Сервета, которого всю жизнь считал отцом, из-за ужасного предательства. Оказавшись в новом месте, Гельге придумывает себе личность, и местные жители принимают его за сына портного. Со временем мужчина начинает привыкать к своему новому образу, однако загадки прошлого упорно не дают ему покоя. С помощью найденной фотографии Гельге пытается выяснить как можно больше о своем детстве и настоящих родителях.

6.8 IMDb
Список серий сериала 50 м² График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 января 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 января 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 января 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 января 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 января 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 января 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
27 января 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 января 2021
