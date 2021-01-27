В 1 сезоне сериала «50 м²» в центре сюжета оказывается бывший убийца по имени Гельге. Волею судьбы ему приходится скрываться в квартире площадью пятьдесят квадратных метров. Главный герой вынужден бежать от своего опекуна Сервета, которого всю жизнь считал отцом, из-за ужасного предательства. Оказавшись в новом месте, Гельге придумывает себе личность, и местные жители принимают его за сына портного. Со временем мужчина начинает привыкать к своему новому образу, однако загадки прошлого упорно не дают ему покоя. С помощью найденной фотографии Гельге пытается выяснить как можно больше о своем детстве и настоящих родителях.