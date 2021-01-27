«50 м²» — турецкое шоу, снятое в жанре трагикомедии. Производством сериала занимается стриминговая платформа Netflix. Действие разворачивается вокруг таинственного бандита по имени Гельге. После предательства близкого человека, которого Гельге считал отцом, он укрывается в квартире площадью пятьдесят квадратных метров. При этом жители района убеждены, что Гельге является сыном владельца местного ателье: не так давно мужчина отправился в мир иной. Используя преимущества своей новой личности, главный герой пытается раскрыть тайны прошлого. Со временем Гельге начинает привыкать к новой жизни и обретает новые личностные приоритеты.