Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу 50 м²
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
Киноафиша Сериалы 50 м²
50 м² (2021 - …) 50M² 16+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 40 минут
О чем сериал

«50 м²» — турецкое шоу, снятое в жанре трагикомедии. Производством сериала занимается стриминговая платформа Netflix. Действие разворачивается вокруг таинственного бандита по имени Гельге. После предательства близкого человека, которого Гельге считал отцом, он укрывается в квартире площадью пятьдесят квадратных метров. При этом жители района убеждены, что Гельге является сыном владельца местного ателье: не так давно мужчина отправился в мир иной. Используя преимущества своей новой личности, главный герой пытается раскрыть тайны прошлого. Со временем Гельге начинает привыкать к новой жизни и обретает новые личностные приоритеты.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Айбюке Пусат
Энгин Озтюрк
Кюршат Алныачык
Дженгиз Бозкурт
Толга Текин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
50 м² - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Приложение киноафиши