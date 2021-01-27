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Киноафиша Сериалы 50 м² Сезоны Сезон 1 Серия 4

50 м² 2021 4 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 27 января 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 27 января 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 27 января 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 27 января 2021
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 27 января 2021
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 27 января 2021
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 27 января 2021
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 27 января 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «50 м²» главный герой вновь встречается с Мухтаром, чтобы предупредить его о планах Месута на его квартал. Но сможет ли Мухтар помешать своему противнику? Шивану необходимо сделать тяжелый выбор между Гельге и Месутом.

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