В 1 сезоне сериала «Налет» в следственном изоляторе Калининграда происходит непоправимое. Один из заключенных, ожидающих суда, совершает самоубийство прямо в камере. Коллеги оплакивают Андрея Рыжова, который был обвинен в убийстве и не смог перенести этого позора. Четверо его ближайших друзей из отдела судебной полиции уверены, что Рыжов не совершал преступления. Более того, они считают, что до суицида его кто-то довел намеренно, чтобы замести следы. Так как начальство не верит версии ребят, они решают самостоятельно найти настоящего убийцу и посмертно вернуть другу его заслуженное доброе имя.