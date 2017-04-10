Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Налет 2017 - 2021 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Налет
Киноафиша Сериалы Налет Сезоны Сезон 1

Налет 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Налет»

В 1 сезоне сериала «Налет» в следственном изоляторе Калининграда происходит непоправимое. Один из заключенных, ожидающих суда, совершает самоубийство прямо в камере. Коллеги оплакивают Андрея Рыжова, который был обвинен в убийстве и не смог перенести этого позора. Четверо его ближайших друзей из отдела судебной полиции уверены, что Рыжов не совершал преступления. Более того, они считают, что до суицида его кто-то довел намеренно, чтобы замести следы. Так как начальство не верит версии ребят, они решают самостоятельно найти настоящего убийцу и посмертно вернуть другу его заслуженное доброе имя.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
5.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Налет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 апреля 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 апреля 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 апреля 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 апреля 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
12 апреля 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 апреля 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
13 апреля 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
13 апреля 2017
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше