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Налет 2017 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Налет
Киноафиша Сериалы Налет Сезоны Сезон 2

Налет 16+
Название Налёт 2
Премьера сезона 4 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Налет»

Во 2 сезоне сериала «Налет» четверка друзей расхлебывает последствия своих опрометчивых поступков. В попытках восстановить доброе имя покончившего с собой майора Андрея Рыжова они терпят болезненное фиаско. Теперь Олег Каплан ждет приговора суда в следственном изоляторе на месте покойного товарища, а весь его отдел отстранен от работы за самодеятельность и нарушение полицейского устава. Тем временем в Калининграде растет уровень преступности. Несмотря на выговор начальства и отстранение, друзья не могут бездействовать. Они должны вытащить Каплана и завершить начатое дело чести.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Налет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
4 апреля 2021
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
11 апреля 2021
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
18 апреля 2021
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
25 апреля 2021
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
23 мая 2021
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
30 мая 2021
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
6 июня 2021
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
20 июня 2021
График выхода всех сериалов
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