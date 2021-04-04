Во 2 сезоне сериала «Налет» четверка друзей расхлебывает последствия своих опрометчивых поступков. В попытках восстановить доброе имя покончившего с собой майора Андрея Рыжова они терпят болезненное фиаско. Теперь Олег Каплан ждет приговора суда в следственном изоляторе на месте покойного товарища, а весь его отдел отстранен от работы за самодеятельность и нарушение полицейского устава. Тем временем в Калининграде растет уровень преступности. Несмотря на выговор начальства и отстранение, друзья не могут бездействовать. Они должны вытащить Каплана и завершить начатое дело чести.