Сериалы «Берег москитов», «Один из нас лжет» и «Академия вампиров» не получат новые сезоны
Проекты не оправдали возложенных на них надежд по части востребованности среди зрителей.
Написать
23 января 2023 17:29
От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет
Рассказываем, какой путь прошли вурдалаки в кинематографе.
Написать
3 октября 2022 07:30
Две девушки стремятся добиться признания в трейлере фэнтезийного сериала «Академия вампиров»
Производством занимаются создатели «Дневников вампира».
Написать
18 августа 2022 13:24
