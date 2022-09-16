«Академия вампиров»: Рецензия Киноафиши

За последние 25 лет мир увидел далеко не одну вампирскую историю. Самые популярные телепроекты из них относились скорее к подростковым драмам вроде мрачных, но романтических сериалов «Баффи — истребительница вампиров», «Настоящая кровь» и «Дневники вампира». Теперь к ним присоединилась «Академия вампиров» от соавтора тех самых «Дневников» Джули Плек и продюсера «Древних» Маргарит Макинтайр. Сюжет новинки основан на одноименной серии романов Райчел Мид. Более ранняя экранизация 2014 года с Зои Дойч и Данилой Козловским так и не получила продолжения, зато новый проект планируется с амбициями в четыре сезона, каждый из которых расскажет о событиях разных частей литературной серии.

В заставке мрачная историческая справка, которая сразу вводит зрителя в контекст и переносит в мир многовекового общества, поделенного на три вида вампиров: буржуазных мороев, обладающих мистическими способностями, но все-таки смертных, стражей-дампиров, которые, будучи наполовину людьми, вынуждены защищать аристократов, и страшных дикарей — стригоев, которые представляют большую опасность для всех. Благородные лорды-морои при этом гуманны: они пьют кровь лишь изредка и исключительно у людей-добровольцев, которые тоже получают свою порцию наслаждения во время процесса.

Главные героини — моройская принцесса Василиса «Лисса» Драгомир (Даниэла Нивз) и ее страж Розмари «Роуз» Хэтэуэй (Сиси Стрингер) — учатся в Академии Святого Владимира. Между ними есть неразрывная дружеская связь, которая уже давно установилась, даже несмотря на классовые различия. По сюжету, они борются с внутренними демонами и внешними врагами, оплакивая семью Лиссы, погибшую в автокатастрофе. Девушкам придется справляться с большой ответственностью, которая ложится на них в условиях личного горя, войны между вампирскими фракциями и любовной драмы.

Академия вампиров

Несмотря на интересный сюжет, в котором, как острые крючки, повсюду развешаны интриги (например, стригои — явно не то, чем кажутся), от «Академии вампиров» веет уже немного затхлым омбре с сочетанием фэнтезийных клише и ранних сезонов «Сплетницы». Такая смесь кажется безнадежно устаревшим продуктом, особенно на фоне недавнего релиза 4-го сезона «Чем мы заняты в тени». В комедийном мокьюментари Джемейна Клемента и Тайки Вайтити авторы продолжают добродушно посмеиваться над всем тем, что нам в очередной раз хотят «продать» в «Академии». И хотя вампирские саги остаются популярными, новинка показывает, что жанру просто необходим глоток свежего воздуха.

В первых четырех эпизодах, которые уже вышли на платформе Peacock, Лисса и Роуз почти не появляются вместе в кадре. И даже несмотря на это, между персонажами чувствуется настоящая дружеская химия, которая и должна стать стержнем сюжета. Так что это кажется интересным ходом — «поставить» на интригу в развитии отношений между главными героинями, а не между ними и мужчинами, которые им нравятся (здесь все вполне предсказуемо). У Лиссы начинается роман с миловидным изгоем Кристианом Озера (Андре Дэ Ким), у Роуз появляются чувства к более опытному стражу Дмитрию (Кирон Мур). Другие персонажи кажутся весьма каноничными для подростковой драмы и не вызывают особого зрительского любопытства. Например, завистливая Мия (Миа Маккенна-Брюс) с амбициями стать королевой вместо Лиссы.

Академия вампиров

При всем богатстве убранства дворца и красивых нарядов героинь (визуальное подмигивание «Сплетнице») возникают будто бы на коленках сделанные спецэффекты в кадрах с красноглазыми псами и в сценах убыстрения стригоев, которые проигрывают даже гораздо более ранним первым «Сумеркам». А оторванные части тела, снятые крупным планом, напоминают самые тошнотворные хорроры. Это ярче выделяется на контрасте с качественным визуалом в эпизодах, когда проводятся вампирские балы в духе современного «Дракулы», которые переросли в стильные вечеринки с хорошо подобранными треками.

Вместе с тем в такую, казалось бы, простоватую историю создатели проекта пытаются ввести социальную проблематику и классовый конфликт. Помимо сюжетной линии, связанной с расслоением общества на круг знати Лиссы и рабочий класс, к которому принадлежит Роуз, в сериале появляются актеры азиатской, афроамериканской внешности и даже пара темнокожих мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. И к ним в придачу — богатый плохиш с проблемным отцом (привет Чаку Бассу). В общем, полное diversity.

Академия вампиров

И все же остается загадкой, почему Плек и Макинтайр, опытные «вампирологи» (Маргарит сама играла второстепенную роль в «Дневниках вампира»), почти не привносят ничего нового в большой фонд фэнтези с популярным мифологическим персонажем. А вместо этого рисуют страшных монстров и знакомые подростковые лавстори, скатываясь в повторы и местами затяжные диалоги. Хотя поколению скучающих по старой доброй «Сплетнице» может понравиться стремительное развитие событий с симпатичными героями в блестящих платьях на фоне красивых декораций. Тогда очередной укус клыкастых существ покажется приятным ностальгическим кайфом, обещающим вечную молодость.