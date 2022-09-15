В 1 сезоне сериала «Академия вампиров» две юные девушки становятся лучшими подругами, несмотря на то, что они принадлежат к совершенно разным слоям общества. Вместе героини надеются завершить обучение и вступить в особую тайную организацию – Королевское общество вампиров. Но на их пути встают преграды современного мира: властные родители, жестокие одноклассники в академии и, конечно же, мнение высшего света. Ведь в этом мире сливки общества не только обмениваются сплетнями, но и пьют чужую кровь.