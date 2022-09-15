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Академия вампиров 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Академия вампиров
Киноафиша Сериалы Академия вампиров Сезоны Сезон 1

Vampire Academy
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Академия вампиров»

В 1 сезоне сериала «Академия вампиров» две юные девушки становятся лучшими подругами, несмотря на то, что они принадлежат к совершенно разным слоям общества. Вместе героини надеются завершить обучение и вступить в особую тайную организацию – Королевское общество вампиров. Но на их пути встают преграды современного мира: властные родители, жестокие одноклассники в академии и, конечно же, мнение высшего света. Ведь в этом мире сливки общества не только обмениваются сплетнями, но и пьют чужую кровь.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Академия вампиров» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
15 сентября 2022
Они приходят первыми They Come First
Сезон 1 Серия 2
15 сентября 2022
Дозор смерти Death Watch
Сезон 1 Серия 3
15 сентября 2022
Ориентир Benchmark
Сезон 1 Серия 4
15 сентября 2022
Ближняя охрана, Дальняя охрана Near Guard, Far Guard
Сезон 1 Серия 5
22 сентября 2022
Молиния Molinija
Сезон 1 Серия 6
29 сентября 2022
За пределами оберегов Beyond The Wards
Сезон 1 Серия 7
6 октября 2022
Испытания The Trials
Сезон 1 Серия 8
13 октября 2022
Тьма Darkness
Сезон 1 Серия 9
20 октября 2022
Восхождение Ascension
Сезон 1 Серия 10
27 октября 2022
График выхода всех сериалов
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