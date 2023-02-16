Детективный сериал «Покерфейс» с Наташей Лионн продлен на второй сезон

Многосерийный детектив «Покерфейс» от создателя дилогии «Достать ножи» Райана Джонсона получит продолжение. Не дожидаясь финала шоу, потоковый сервис Peacock официально продлил сериал с Наташей Лионн («Жизни матрешки») в главной роли на второй сезон. Ниже приведена цитата Сьюзан Ровнер, главы по контенту NBCUniversal Television:

«Покерфейс» — одно из тех редких шоу, в которое мы сразу коллективно влюбились, но реакция критиков и зрителей превзошла все наши самые оптимистичные ожидания. Совместная работа с гениальным Райаном Джонсоном, Наташей Лионн и Рэмом Бергманом, а также с нашими партнерами из MRC и T-Street, была неповторимым положительным опытом, поэтому мы с нетерпением ждем, когда приступим к следующему сезону. Сериал продолжает набирать обороты на Peacock».

Главная героиня сериала — женщина по имени Чарли (Лионн), обладающая даром распознавать ложь. Она вступает в конфликт с влиятельным владельцем казино, из-за чего на нее открывают охоту. Чарли приходится пуститься в бега. В ходе своего путешествия по стране она становится участницей различных детективных историй.

В первом сезоне «Покерфейса» вместе с Лионн сыграли многие известные артисты, в числе которых Эдриан Броуди, Хлоя Севиньи, Бенджамин Братт, Рон Перлман и Джозеф Гордон-Левитт. Седьмая серия под названием «Будущее спорта» вышла сегодня, а финал первого сезона состоится 9 марта.