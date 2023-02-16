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Киноафиша Новости Детективный сериал «Покерфейс» с Наташей Лионн продлен на второй сезон

Детективный сериал «Покерфейс» с Наташей Лионн продлен на второй сезон

16 февраля 2023 15:18
Детективный сериал «Покерфейс» с Наташей Лионн продлен на второй сезон

Автором шоу является создатель «Достать ножи» Райан Джонсон.

Многосерийный детектив «Покерфейс» от создателя дилогии «Достать ножи» Райана Джонсона получит продолжение. Не дожидаясь финала шоу, потоковый сервис Peacock официально продлил сериал с Наташей Лионн («Жизни матрешки») в главной роли на второй сезон. Ниже приведена цитата Сьюзан Ровнер, главы по контенту NBCUniversal Television:

«Покерфейс» — одно из тех редких шоу, в которое мы сразу коллективно влюбились, но реакция критиков и зрителей превзошла все наши самые оптимистичные ожидания. Совместная работа с гениальным Райаном Джонсоном, Наташей Лионн и Рэмом Бергманом, а также с нашими партнерами из MRC и T-Street, была неповторимым положительным опытом, поэтому мы с нетерпением ждем, когда приступим к следующему сезону. Сериал продолжает набирать обороты на Peacock».

Главная героиня сериала — женщина по имени Чарли (Лионн), обладающая даром распознавать ложь. Она вступает в конфликт с влиятельным владельцем казино, из-за чего на нее открывают охоту. Чарли приходится пуститься в бега. В ходе своего путешествия по стране она становится участницей различных детективных историй.

В первом сезоне «Покерфейса» вместе с Лионн сыграли многие известные артисты, в числе которых Эдриан Броуди, Хлоя Севиньи, Бенджамин Братт, Рон Перлман и Джозеф Гордон-Левитт. Седьмая серия под названием «Будущее спорта» вышла сегодня, а финал первого сезона состоится 9 марта.

Фото: Peacock
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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