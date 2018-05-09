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Остаться в живых 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Остаться в живых
Киноафиша Сериалы Остаться в живых Сезоны Сезон 1

Остаться в живых 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Остаться в живых»

В 1 сезоне сериала «Остаться в живых» во время обороны Москвы от фашистских захватчиков старшина Петр Стрельченко и военный инженер Борис Жихарев получают особое задание. Они должны взорвать стратегический объект, чтобы помешать немцам на пути к столице. Но в ходе операции Борису приходится отвлечься от задания, чтобы спасти жизнь товарищу. План проваливается. Петр в одиночку возвращается в штаб, а Борис оказывается в плену. Его называют предателем, но любящая супруга Вера считает, что он не мог сдаться немцам добровольно. Отвергнув ухаживания Стрельченко, она отправляется спасать мужа.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Остаться в живых» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 мая 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 мая 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 мая 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 мая 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
9 мая 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
9 мая 2018
График выхода всех сериалов
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