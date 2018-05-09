В 1 сезоне сериала «Остаться в живых» во время обороны Москвы от фашистских захватчиков старшина Петр Стрельченко и военный инженер Борис Жихарев получают особое задание. Они должны взорвать стратегический объект, чтобы помешать немцам на пути к столице. Но в ходе операции Борису приходится отвлечься от задания, чтобы спасти жизнь товарищу. План проваливается. Петр в одиночку возвращается в штаб, а Борис оказывается в плену. Его называют предателем, но любящая супруга Вера считает, что он не мог сдаться немцам добровольно. Отвергнув ухаживания Стрельченко, она отправляется спасать мужа.