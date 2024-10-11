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Все совпадения неслучайны 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Все совпадения неслучайны
Киноафиша Сериалы Все совпадения неслучайны Сезоны Сезон 1

Disclaimer 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Все совпадения неслучайны»

В 1 сезоне сериала «Все совпадения неслучайны» успешная телевизионная журналистка Кэтрин Равенскрофт покупает дом своей мечты. Когда женщина въезжает в новое жилье и начинает обустраивать его по-своему, она случайно обнаруживает в тумбочке в спальне загадочную рукопись романа. Вероятнее всего, книгу написал предыдущий жилец дома. Ради интереса Кэтрин начинает читать роман, но ее ждет шокирующее открытие. Уже через несколько страниц журналистка понимает, что главной героиней запутанного сюжета является она сама, а в центре повествования – давно забытые и тщательно скрываемые события из ее прошлого.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Все совпадения неслучайны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
I
Сезон 1 Серия 1
11 октября 2024
II
Сезон 1 Серия 2
11 октября 2024
III
Сезон 1 Серия 3
18 октября 2024
IV
Сезон 1 Серия 4
18 октября 2024
V
Сезон 1 Серия 5
25 октября 2024
VI
Сезон 1 Серия 6
1 ноября 2024
VII
Сезон 1 Серия 7
8 ноября 2024
График выхода всех сериалов
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