В 1 сезоне сериала «Все совпадения неслучайны» успешная телевизионная журналистка Кэтрин Равенскрофт покупает дом своей мечты. Когда женщина въезжает в новое жилье и начинает обустраивать его по-своему, она случайно обнаруживает в тумбочке в спальне загадочную рукопись романа. Вероятнее всего, книгу написал предыдущий жилец дома. Ради интереса Кэтрин начинает читать роман, но ее ждет шокирующее открытие. Уже через несколько страниц журналистка понимает, что главной героиней запутанного сюжета является она сама, а в центре повествования – давно забытые и тщательно скрываемые события из ее прошлого.