«Все совпадения неслучайны»: Рецензия Киноафиши

Мы встречаем Кэтрин в момент, когда ее жизнь летит под откос. Обычным утром к ней в квартиру доставляют книгу «Идеальный незнакомец», в которой женщина моментально узнает события из собственной жизни, произошедшие много лет назад. Тогда она отдыхала вместе с мужем и маленьким сыном в Италии, но супругу понадобилось срочно вернуться в Америку, а она закрутила роман с молодым американским туристом, который через несколько дней безудержного секса утонул в море при обстоятельствах, которые мы узнаем лишь со временем.

Героиня Кейт Бланшетт раскрывается лишь по отрывкам из книги и словам людей, читающих «Идеального незнакомца», ставшего бестселлером. И слова эти далеко не лестные. К ее книжной версии применяют различную низкую лексику и желают женщине самого ужасного конца. В ответ Бланшетт устраивает театральную феерию, в которой предстает как личность не менее отталкивающая и противоречивая, чем в картине «Тар». Хоть актриса великолепна и находится в центре рекламной кампании сериала, больше времени мы проводим с ее молодой версией в исполнении Лейлы Джордж. Джордж, незаслуженно известная лишь недолгим браком с Шоном Пенном, наконец получает роль по таланту, неся на себе значительную часть проекта Альфонсо Куарона.

Перипетии итальянского отпуска главной героини лучше не раскрывать, давая Куарону возможность с чистого листа погрузить вас в сексуальное, а затем до ужаса болезненное повествование. Режиссер поставил все семь эпизодов сериала, разделенного на две параллельные сюжетные линии. В одной из них мы перемещаемся в прошлое, на страницы романа под яркое итальянское солнце. Там ослепительная Кэтрин нежится на пляже в компании сына и начинает строить глазки молодому парню. Взяв на себя роль опытной обольстительницы, она талантливо плетет свои сети так, что молодой парнишка из-за повышенного уровня гормонов даже забывает, как правильно дышать. Вторая сюжетная линия — настоящее, где Кэтрин сталкивается с последствиями прочтения «Идеального незнакомца» ее семьей и начинает искать автора. Как быстро выяснится, роман написала мать ее погибшего любовника, а издал книгу его отец.

Отца играет Кевин Клайн, даря зрителям чуть ли не лучшую роль в своей карьере. Его персонаж — образованный человек, преподаватель, которому жажда мести застилает разум. Он лишается чувства сострадания и готов направить все свои силы на уничтожение Кэтрин. При этом и он, и Кэтрин прописаны и сыграны так, что при всех своих отрицательных поступках исключительно плохими людьми не являются. Каждый из них лишь руководствуется своей правдой.

Куарон создает очень медленное произведение, которое смотрится с той же скоростью, с какой читается литературный первоисточник. Режиссер делит сериал на главы, представляет разные точки зрения, отдавая параллельные сюжетные линии в руки двух разных операторов и создавая визуальный контраст между прошлым и настоящим. Но сильнее всего он приближается к литературному изложению в работе с закадровым голосом. Обычно закадр — самый банальный способ рассказать то, что автор не в состоянии показать, но в «Дисклеймере» этот прием приобретает свежую и уместную форму игры с ненадежными нарраторами и расемоновскими точками зрения.

Этот проект хочется назвать не сериалом и даже не длинным фильмом, а аудиокнигой с приложением изумительных иллюстраций. Куарон создает мир, в котором форма доминирует над содержанием, словно стремясь размыть границы между истиной и вымыслом. Он создает современную историю о мести, манипуляции и поспешном общественном осуждении — о том, как бывает невыносимо принять правду, если она разрушает привычные убеждения, рожденные пропагандой. «Все совпадения неслучайны» — холодное произведение про ускользающую истину, являющуюся лишь отражением чужих слов.