С большого экрана на малый: 11 сериалов от режиссеров с мировым именем
Подборка включает как проекты эпохи стрим-сервисов, так и неувядающую классику.
Написать
17 октября 2024 10:02
Судьба врывается в жизнь Кейт Бланшетт в трейлере мини-сериала «Все совпадения неслучайны»
Премьера на стриминге состоится 11 октября.
Написать
25 сентября 2024 11:27
Остерегайтесь нарратива и формы: вышел тизер сериала «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт
Актриса сыграла журналистку с загадочным прошлым.
Написать
7 августа 2024 17:09
Звезда «Власти пса» Коди Смит-Макфи сыграет в сериале Альфонсо Куарона «Все совпадения случайны»
В касте уже числятся Кейт Бланшетт, Кевин Клайн и Саша Барон Коэн.
Написать
1 марта 2022 14:04
Саша Барон Коэн договаривается о роли в сериале Альфонсо Куарона «Все совпадения случайны»
В касте проекта Apple TV+ уже заняты Кейт Бланшетт и Кевин Клайн.
Написать
24 февраля 2022 16:04
