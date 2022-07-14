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Постер к сериалу Обитель зла
Постер к сериалу Обитель зла
Постер к сериалу Обитель зла
Постер к сериалу Обитель зла
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Обитель зла
Обитель зла (2022 - …) Resident Evil
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Обитель зла» — новый американский хоррор-сериал, в основу которого легла целая серия культовых видеоигр. По словам авторов, действие будущего шоу будет происходить в двух разных временных промежутках. Первая история посвящена четырнадцатилетним девушкам — Джейд и Билли — которые отправляются к своему отцу и по ходу дела понимают, что он скрывает нечто очень страшное. Его тайна в перспективе может уничтожить весь мир. Вторая история концентрируется на повзрослевшей Джейд — молодая женщина пытается справиться с опасным зомби-вирусом, который успел заразить большую часть планеты. 

Обитель зла - трейлер
Обитель зла
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лэнс Реддик
Лэнс Реддик
Элла Балинска
Элла Балинска
Тамара Смарт
Тамара Смарт
Adeline Rudolph
Мфо Осей Туту
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Обитель зла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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