«Обитель зла» — новый американский хоррор-сериал, в основу которого легла целая серия культовых видеоигр. По словам авторов, действие будущего шоу будет происходить в двух разных временных промежутках. Первая история посвящена четырнадцатилетним девушкам — Джейд и Билли — которые отправляются к своему отцу и по ходу дела понимают, что он скрывает нечто очень страшное. Его тайна в перспективе может уничтожить весь мир. Вторая история концентрируется на повзрослевшей Джейд — молодая женщина пытается справиться с опасным зомби-вирусом, который успел заразить большую часть планеты.