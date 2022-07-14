Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Обитель зла 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Обитель зла
Киноафиша Сериалы Обитель зла Сезоны Сезон 1

Resident Evil
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Обитель зла»

В 1 сезоне сериала «Обитель зла» сюжет будет основан на серии ультрапопулярных компьютерных игр, которые уже неоднократно экранизировались в голливудской индустрии. Действие шоу будет разворачиваться одновременно в прошлом и будущем временах. Однако каждый из сюжетов сконцентрируется на одном и том же персонаже — девушке по имени Джейд. В прошлом времени Джейд и ее сестра Билли отправляются в город Нью-Раккун-Сити, чтобы встретиться со своим загадочным отцом. По ходу развития событий становится понятно, что мужчина замышляет что-то очень опасное. В будущем времени повзрослевшая Джейд стремиться спастись от злых мертвецов.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Обитель зла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Добро пожаловать в Нью-Раккун-Сити Welcome to New Raccoon City
Сезон 1 Серия 1
14 июля 2022
Дьявол, которого ты знаешь The Devil You Know
Сезон 1 Серия 2
14 июля 2022
Свет The Light
Сезон 1 Серия 3
14 июля 2022
Поворот The Turn
Сезон 1 Серия 4
14 июля 2022
Домашние фильмы Home Movies
Сезон 1 Серия 5
14 июля 2022
Чья-то маленькая девочка Someone's Little Girl
Сезон 1 Серия 6
14 июля 2022
Паразит Parasite
Сезон 1 Серия 7
14 июля 2022
Откровения Revelations
Сезон 1 Серия 8
14 июля 2022
График выхода всех сериалов
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше