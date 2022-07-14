В 1 сезоне сериала «Обитель зла» сюжет будет основан на серии ультрапопулярных компьютерных игр, которые уже неоднократно экранизировались в голливудской индустрии. Действие шоу будет разворачиваться одновременно в прошлом и будущем временах. Однако каждый из сюжетов сконцентрируется на одном и том же персонаже — девушке по имени Джейд. В прошлом времени Джейд и ее сестра Билли отправляются в город Нью-Раккун-Сити, чтобы встретиться со своим загадочным отцом. По ходу развития событий становится понятно, что мужчина замышляет что-то очень опасное. В будущем времени повзрослевшая Джейд стремиться спастись от злых мертвецов.