Обитель зла
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Обитель зла
Основные места съемок сериала Обитель зла
Кейптаун, Западный Кейп, ЮАР
Где снимали известные сцены
на натуре
Лондон, Англия, Великобритания
Даты съемок сериала Обитель зла
19 февраля 2021 - 9 июля 2021
