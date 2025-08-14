Меню
Resident Evil снова перенесут в кино: режиссер нашумевшего «Орудия» взялся за дело — и по канону игры он идти не планирует
С вольным пересказом всегда как с пиццей с ананасами — на любителя.
Написать
14 августа 2025 07:29
