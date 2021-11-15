В 1 сезоне 5 серии сериала «Доктор Надежда» Любу выписывают из больницы. Надя приходит на собеседование в частную клинику, в которой работает Леша. Тем временем в отделение привозят девушку, которая упала в подземном переходе и сломала обе ноги.
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