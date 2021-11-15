В 1 сезоне 22 серии сериала «Доктор Надежда» Андрей признается, что видел Надю около подъезда с Максимом, поэтому вел себя с ней холодно. Женщине удается с ним помириться. Тем временем Максим не отступает и продолжает приносить ей цветы.
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