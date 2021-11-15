В 1 сезоне 36 серии сериала «Доктор Надежда» Вероника Михайловна лежит в коме после операции, врачи клиники устраивают консилиум. Надя считает, что во всем виновата ее врачебная ошибка. Элла Степановна собирает комиссию и отстраняет ее от работы.
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