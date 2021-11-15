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Доктор Надежда 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Доктор Надежда
Киноафиша Сериалы Доктор Надежда Сезоны Сезон 1

Доктор Надежда 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 40
Продолжительность сезона 30 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доктор Надежда»

В 1 сезоне сериала «Доктор Надежда» в клинику репродуктологии приходит новый врач – женщина-хирург Надежда Павлова. На первый взгляд, она успешна и уверена в себе, но выясняется, что на душе у нее скребутся кошки. Надя не ладит с собственной дочерью, имеет множество страхов и никак не может выстроить личную жизнь. В это время молодожены Александр Родионов и Ольга Ольховская ждут прибавления в семействе, но их брак подвергается первым испытаниям. А кое-кто из старых коллег решает открыть свой бизнес.

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Список серий сериала Доктор Надежда График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 ноября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 ноября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 ноября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 ноября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 ноября 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
17 ноября 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
17 ноября 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
17 ноября 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
17 ноября 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
18 ноября 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
18 ноября 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
18 ноября 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
18 ноября 2021
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
19 ноября 2021
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
19 ноября 2021
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
19 ноября 2021
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
19 ноября 2021
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
22 ноября 2021
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
22 ноября 2021
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
22 ноября 2021
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
22 ноября 2021
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
23 ноября 2021
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
23 ноября 2021
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
23 ноября 2021
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
23 ноября 2021
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
24 ноября 2021
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
24 ноября 2021
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
24 ноября 2021
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
24 ноября 2021
Серия 33
Сезон 1 Серия 33
25 ноября 2021
Серия 34
Сезон 1 Серия 34
25 ноября 2021
Серия 35
Сезон 1 Серия 35
25 ноября 2021
Серия 36
Сезон 1 Серия 36
25 ноября 2021
Серия 37
Сезон 1 Серия 37
26 ноября 2021
Серия 38
Сезон 1 Серия 38
26 ноября 2021
Серия 39
Сезон 1 Серия 39
26 ноября 2021
Серия 40
Сезон 1 Серия 40
26 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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