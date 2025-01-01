Постеры сериала «Доктор Надежда»

За 15 лет даже в хоррорах не переплюнули: 3 самых кровавых смерти в сериале «Спартак»

Целых 7 сезонов скрывался в тени: кто же был Архитектором в российском сериале «Невский»

Угрозы Ишил отправлял вовсе не Мустафа: имя шантажиста раскрыли в 107 серии «Клювенного щербета»

А начиналось так красиво: 5 великих франшиз, которые рассыпались после третьего фильма — но могли жить вечно

Абонент скорее жив, чем мертв: посмотрел «Бар "Один звонок"» и не пожалел — после финала и смешно, и грустно

На трех сезонах не остановятся: провальные «Кольца власти» будут с нами годами — у создателей не остается выбора

В СССР сняли «Вишневый сад» за три рубля — получился фильм на века: а на эту экранизацию Чехова ушли $2,5 млн — и все впустую

Ей бы не в «Дандадан», а в «Форсаж»: наконец выяснилось, какую скорость развивает Турбо-бабка

Соскучились по «Бэтмену» и боевикам? Warner. Bros окончательно вернулась в Россию

Союзники или враги? Что стало с семьей Кито в «Дандадан» — они пережили огонь и воду, но это еще не конец