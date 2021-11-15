В 1 сезоне 23 серии сериала «Доктор Надежда» Максим ночует у Нади. Женщина соглашается помочь ему с поисками дочери, но она не собирается его прощать. В это время случайный водитель подбирает на обочине девушку без сознания и привозит ее в клинику.
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