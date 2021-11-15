В 1 сезоне 26 серии сериала «Доктор Надежда» Алексей занимает кресло главврача. Надя приезжает в клинику в свой выходной, чтобы ассистировать Андрею на операции, и Леша пытается ее уволить. Но новая директриса Алла не поддерживает мужчину.
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