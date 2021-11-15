В 1 сезоне 15 серии сериала «Доктор Надежда» главная героиня сидит дома в депрессии и смотрит старые семейные фотографии. Она пропускает звонок Смирнова и боится ему перезванивать. Тем временем Леша и Зоя строят против нее козни на работе.
Пока все обсуждают «Фишера» и ждут 8 сезон «Невского», Шпагин предпочитает другой детективный сериал: «Я смотрел его дважды»
В «Судной ночи 6» вернется прежний герой: фанаты уже сделали ставку на любимого персонажа
Ди Каприо был не сумасшедшим? Разбираем загадку последней сцены «Острова проклятых» — ее поняли лишь единицы
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail