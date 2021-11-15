В 1 сезоне 35 серии сериала «Доктор Надежда» матери Андрея становится плохо, он отвозит ее в свою клинику. Женщина нуждается в срочной операции. Кира приходит домой к Наде и просит ее расстаться с Андреем. Та отказывается и сталкивается с угрозами.
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