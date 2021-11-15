В 1 сезоне 34 серии сериала «Доктор Надежда» бывшая жена Кира хочет вернуть Андрея, но его мама отказывается поддерживать женщину. Тем временем сам мужчина ночует у Нади. Соседка Люба просит Надю съездить к ее матери и посмотреть ее больную ногу.
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