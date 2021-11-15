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Киноафиша Сериалы Доктор Надежда Сезоны Сезон 1 Серия 34

Доктор Надежда 2021 34 серия 1 сезон

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1 голос
Сезон 1 / Серия 1 15 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 2 15 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 3 15 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 4 15 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 5 16 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 6 16 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 7 16 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 8 16 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 9 17 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 10 17 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 11 17 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 12 17 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 13 18 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 14 18 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 15 18 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 16 18 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 17 19 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 18 19 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 19 19 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 20 19 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 21 22 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 22 22 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 23 22 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 24 22 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 25 23 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 26 23 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 27 23 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 28 23 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 29 24 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 30 24 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 31 24 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 32 24 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 33 25 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 34 25 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 35 25 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 36 25 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 37 26 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 38 26 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 39 26 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 40 26 ноября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 34 серии сериала «Доктор Надежда» бывшая жена Кира хочет вернуть Андрея, но его мама отказывается поддерживать женщину. Тем временем сам мужчина ночует у Нади. Соседка Люба просит Надю съездить к ее матери и посмотреть ее больную ногу.

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