«Как я встретила вашего папу»: Рецензия Киноафиши

«Как я встретил вашу маму» вышел в далеком 2005 году, став необходимым преемником «Друзей». Пятеро молодых друзей встречались в любимом баре, болтались по городу и пытались построить отношения. Формат ситкома в те годы еще не потерял своей популярности, а закадровый смех казался чем-то само собой разумеющимся. Новый проект от Hulu изо всех сил пытается воскресить то, что делало историю Теда, Маршалла, Лили, Робин и Барни леген…подожди-подожди…дарной, но имитация комедийного шоу нулевых в 2022 году выглядит скорее нелепой, чем очаровательной.

Как я встретила вашего папу

Сериал, который не является прямым продолжением, а попросту разворачивается в той же вселенной, строится на структуре и сюжетных линиях оригинала. В недалеком будущем – в 2050 году – Ким Кэттролл выступает в роли рассказчицы Софи, которая решает поделиться с сыном историей встречи с его отцом. Ее рассказы переносят нас в 2022 год, где юная Софи (Хилари Дафф) – это новый Тед Мосби, то есть такой же безнадежный романтик, ищущий своего единственного. Девушка живет с соседкой Вэл, неожиданно приведшей домой аристократичного британца Чарли. Их с ним «меганмаркнули» родители парня, который теперь будет жить с героинями под одной крышей. По законам жанра (или же вселенной «КЯВВМ», называйте, как хотите) большинство важных сцен происходят в такси и в баре. Вызвав Uber, Софи встречает разочарованного в любви таксиста Джесси и его лучшего друга Сида, планирующего сделать предложение своей девушке. Компанию новых приятелей дополнит сестра Джесси Эллен, которая совсем недавно рассталась со своей девушкой и желает как можно скорее окунуться в мир Нью-Йорка.

Справедливости ради хочется отметить, что разнообразный состав главных героев является одним из преимуществ сериала. Все это не кажется попыткой соответствовать духу времени, а, напротив, выглядит вполне органично, в первую очередь именно благодаря хорошо прописанным персонажам. Химия между Софи и Джесси, Софи и Вэл, Вэл и Чарли – вся эта необходимая для истории о дружбе магнетическая связь заставляет как минимум не выключить шоу на первой серии. Нью-Йорк, в свою очередь, так же, как и в оригинале, выступает отдельным героем. Друзья гуляют по Бруклинскому мосту, ненароком бросают фразы о лучших местных бейглах, а Вэл пытается объяснить своему новому парню из Англии, что этот город – удивительное место. Магия Нью-Йорка – пожалуй, самого кинематографичного города – наполняет сериал в каждой фразе и действиях, делая его похожим на популярные ситкомы 90-х и нулевых.

Как я встретила вашего папу

Но, как бы то ни было, «Как я встретила вашего папу» не может сдвинуться с точки, принадлежавшей некогда другой компании друзей из бара МакЛарен’с. Новому проекту мешает его собственная тяга ностальгировать по предыдущему ситкому и страх придумывать что-то «свое». Напомним, что действие сюжета происходит в 2022 году, то есть в наши дни, но, увы, нет никакого ощущения, что за окном у героев мир, переживший пандемию. Проблески моментами все же появляются непосредственно тогда, когда время от времени прерывается связь с «брендом» «Как я встретил вашу маму». Софи раз за разом повторяет о важности жить настоящим и ценить момент. Пожалуй, именно это необходимо сделать самому сериалу – перестать бросать взор в прошлое и уверенно шагнуть в настоящее.