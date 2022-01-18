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Как я встретила вашего папу 2022 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Как я встретила вашего папу
Киноафиша Сериалы Как я встретила вашего папу Сезоны Сезон 1

How I Met Your Father
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Как я встретила вашего папу»

В 1 сезоне сериала «Как я встретила вашего папу» молодая мама по имени Софи собирает своих шумных детей в гостиной, чтобы рассказать им историю своего знакомства с их отцом. Эта знаменательная встреча произошла в 2021 году, в эпоху Tinder и Instagram. Погружаясь в прошлое, женщина вспоминает свою веселую юность, верных друзей и бесконечную череду нелепых и забавных ситуаций. Выясняется, что воссоединению двух любящих сердец предшествовала длинная и запутанная история с большим количеством неожиданных персонажей.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Как я встретила вашего папу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
18 января 2022
Фомо Fomo
Сезон 1 Серия 2
18 января 2022
Фиксатор The Fixer
Сезон 1 Серия 3
25 января 2022
Грязная тридцать Dirrty Thirty
Сезон 1 Серия 4
1 февраля 2022
Хорошая мама The Good Mom
Сезон 1 Серия 5
8 февраля 2022
Стейси Stacey
Сезон 1 Серия 6
15 февраля 2022
Ривка - бунтарка Rivka Rebel
Сезон 1 Серия 7
22 февраля 2022
Идеальный снимок The Perfect Shot
Сезон 1 Серия 8
1 марта 2022
Джей-стрит Jay Street
Сезон 1 Серия 9
8 марта 2022
Время - это все Timing is Everything
Сезон 1 Серия 10
15 марта 2022
График выхода всех сериалов
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