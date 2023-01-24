Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Как я встретила вашего папу 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Как я встретила вашего папу
Киноафиша Сериалы Как я встретила вашего папу Сезоны Сезон 2

How I Met Your Father
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Как я встретила вашего папу»

Во 2 сезоне сериала «Как я встретила вашего папу» история Софи продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне женщина поделилась со своим сыном романтической историей о том, как она познакомилась с его отцом. Кроме того, главными действующими лицами выступили близкие друзья Софи – Валентина, Чарльз, Джесси, Эллен и Сид. Все они пытаются разобраться, кем являются, чего хотят добиться в жизни, а также осваиваются в мире новейших технологий. Теперь познакомиться, влюбиться и договориться о свидании можно при помощи мобильных приложений для онлайн-знакомств. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Как я встретила вашего папу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Остудить и охладить Cool and Chill
Сезон 2 Серия 1
24 января 2023
Акушерский кризис Midwife Crisis
Сезон 2 Серия 2
31 января 2023
Кнопка сброса The Reset Button
Сезон 2 Серия 3
7 февраля 2023
Жалкая Дейдра Pathetic Deirdre
Сезон 2 Серия 4
14 февраля 2023
Самые близкие Ride or Die
Сезон 2 Серия 5
21 февраля 2023
Универсальная терапия Universal Therapy
Сезон 2 Серия 6
28 февраля 2023
Ужасный, ужасный, нехороший, очень плохой День святого Валентина A Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Valentina's Day
Сезон 2 Серия 7
7 марта 2023
Вознаграждение Rewardishment
Сезон 2 Серия 8
14 марта 2023
Протокол приветствия The Welcome Protocol
Сезон 2 Серия 9
21 марта 2023
Я - его свист I'm His Swish
Сезон 2 Серия 10
28 марта 2023
Папочка Daddy
Сезон 2 Серия 11
28 марта 2023
Не Мамма Миа Not a Mamma Mia
Сезон 2 Серия 12
23 мая 2023
Семейный бизнес Family Business
Сезон 2 Серия 13
30 мая 2023
Партия разъединения Disengagement Party
Сезон 2 Серия 14
6 июня 2023
Работающие девушки Working Girls
Сезон 2 Серия 15
13 июня 2023
Джерсийский связной The Jersey Connection
Сезон 2 Серия 16
20 июня 2023
Не синхронизировано Out of Sync
Сезон 2 Серия 17
27 июня 2023
Ловушка для родителей Parent Trap
Сезон 2 Серия 18
4 июля 2023
Шейди Паркер Shady Parker
Сезон 2 Серия 19
11 июля 2023
Ладно, ладно, это ураган Okay Fine, It's a Hurricane
Сезон 2 Серия 20
11 июля 2023
График выхода всех сериалов
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше