Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Как я встретила вашего папу Новости

Новости о сериале «Как я встретила вашего папу»

Новости о сериале «Как я встретила вашего папу» Вся информация о сериале
Продолжения не будет: ситком «Как я встретила вашего папу» ограничится двумя сезонами
Продолжения не будет: ситком «Как я встретила вашего папу» ограничится двумя сезонами Ответ на главный вопрос сериала остался без ответа.
Написать
4 сентября 2023 15:05
Нил Патрик Харрис появится в роли Барни еще минимум в одной серии «Как я встретила вашего папу»
Нил Патрик Харрис появится в роли Барни еще минимум в одной серии «Как я встретила вашего папу» Актер вновь исполнит свою знаменитую роль в финале первой части второго сезона.
Написать
23 марта 2023 16:51
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней На этой неделе стриминги предлагают справиться с депрессией, раскрыть серию преступлений и найти идеальную пару. 
Написать
27 января 2023 15:00
Нил Патрик Харрис вернулся к роли Барни Стинсона в сериале «Как я встретила вашего папу»
Нил Патрик Харрис вернулся к роли Барни Стинсона в сериале «Как я встретила вашего папу» Создатели шоу обещают, что обольститель в костюме станет важным героем нового сезона.
Написать
25 января 2023 14:25
У Хилари Дафф появляется новый любовный интерес в трейлере второго сезона «Как я встретила вашего папу»
У Хилари Дафф появляется новый любовный интерес в трейлере второго сезона «Как я встретила вашего папу» Гостем продолжения станет звезда «Секса в большом городе».
Написать
11 января 2023 13:32
Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже»
Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Шоу, которые точно понравятся всем фанатам детища Даррена Стара.  
Написать
20 декабря 2022 12:00
Второй сезон «Как я встретила вашего папу» стартует в конце января
Второй сезон «Как я встретила вашего папу» стартует в конце января Продолжение будет состоять сразу из 20 эпизодов.
Написать
15 декабря 2022 12:28
Кто играет взрослую маму в сериале «Как я встретила вашего папу»?
Кто играет взрослую маму в сериале «Как я встретила вашего папу»? Спин-офф сериала «Как я встретил вашу маму», возможно, пока не всех поверг в восторг, но вот появление в нем Ким Кэттролл в роли взрослой Софи точно порадовало ее давних поклонников. Киноафиша решила взглянуть на карьеру актрисы, которая воплотила в жизнь Саманту Джонс – легендарную героиню из «Секса в большом городе».
Написать
14 марта 2022 17:29
Ситком «Как я встретила вашего папу» продлен на второй сезон
Ситком «Как я встретила вашего папу» продлен на второй сезон Новый сезон получит на десять эпизодов больше предыдущего.
Написать
16 февраля 2022 11:27
Нил Патрик Харрис заявил, что Барни Стинсон точно не появится в «Как я встретила вашего папу»
Нил Патрик Харрис заявил, что Барни Стинсон точно не появится в «Как я встретила вашего папу» Актер считает, что сейчас его герой не пройдет цензуру.
Написать
3 февраля 2022 16:17
В дебютном эпизоде «Как я встретила вашего папу» раскрыли связь сериала с «Как я встретил вашу маму»
В дебютном эпизоде «Как я встретила вашего папу» раскрыли связь сериала с «Как я встретил вашу маму» Все гениальное просто.
Написать
19 января 2022 13:57
7 легендарных правил жизни от Барни Стинсона
7 легендарных правил жизни от Барни Стинсона В честь премьеры нового сериала Hulu «Как я встретила вашего папу» как же не поностальгировать по леген…подожди, подожди…дарному ситкому «Как я встретил вашу маму». Киноафиша вспоминает самые важные жизненные правила от самого харизматичного сердцееда и автора «Кодекса братана», Барни Стинсона.  
Написать
18 января 2022 18:52
Ситком «Как я встретила вашего папу» разочаровал критиков
Ситком «Как я встретила вашего папу» разочаровал критиков Зрители смогут оценить шоу уже на следующей неделе.
Написать
14 января 2022 16:17
Действие «Как я встретила вашего папу» разворачивается в той же вселенной, что и «Как я встретил вашу маму»
Действие «Как я встретила вашего папу» разворачивается в той же вселенной, что и «Как я встретил вашу маму» Создатель сериала пообещал зрителям маленькие вознаграждения.
Написать
12 января 2022 13:59
В праздничном трейлере «Как я встретила вашего папу» главные герои делятся своими планами на новый год
В праздничном трейлере «Как я встретила вашего папу» главные герои делятся своими планами на новый год Зрителей продолжают знакомить с персонажами спин-оффа.
Написать
5 января 2022 13:48
Какие сериалы выйдут в январе 2022: Киноафиша выбрала 11 главных премьер, которые нельзя пропустить
Какие сериалы выйдут в январе 2022: Киноафиша выбрала 11 главных премьер, которые нельзя пропустить Рассказываем, что посмотреть и во время новогодних каникул, и в тяжелые рабочие будни после десятого января, а заодно надеемся, что стриминги и телеканалы будут так же радовать нас весь год.
Написать
29 декабря 2021 13:12
Хилари Дафф и ее друзья переживают массу неудачных свиданий в первом трейлере ситкома «Как я встретила вашего папу»
Хилари Дафф и ее друзья переживают массу неудачных свиданий в первом трейлере ситкома «Как я встретила вашего папу» В ролике огласили официальную дату премьеры.
Написать
17 декабря 2021 13:04
Hulu объявил дату выхода ситкома «Как я встретила вашего папу»
Hulu объявил дату выхода ситкома «Как я встретила вашего папу» Ждать осталось недолго. 
Написать
18 ноября 2021 12:24
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше