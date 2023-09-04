Кто играет взрослую маму в сериале «Как я встретила вашего папу»?Спин-офф сериала «Как я встретил вашу маму», возможно, пока не всех поверг в восторг, но вот появление в нем Ким Кэттролл в роли взрослой Софи точно порадовало ее давних поклонников. Киноафиша решила взглянуть на карьеру актрисы, которая воплотила в жизнь Саманту Джонс – легендарную героиню из «Секса в большом городе».
7 легендарных правил жизни от Барни СтинсонаВ честь премьеры нового сериала Hulu «Как я встретила вашего папу» как же не поностальгировать по леген…подожди, подожди…дарному ситкому «Как я встретил вашу маму». Киноафиша вспоминает самые важные жизненные правила от самого харизматичного сердцееда и автора «Кодекса братана», Барни Стинсона.