В 1 сезоне 3 серии сериала «Генлок» полковник выражает встревоженность по поводу места, где проживет Док. Тем временем Чейз ощущает на себе удар. Новобранцев знакомят с использованием механизма «генлок» непосредственно в момент нападения.
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