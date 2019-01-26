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Генлок 2019 3 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Генлок»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 26 января 2019
Всегда есть завтра
Сезон 1 / Серия 2 26 января 2019
Второй День Рождения
Сезон 1 / Серия 3 2 февраля 2019
Тренировочное оцепенение
Сезон 1 / Серия 4 9 февраля 2019
Лучшая защита
Сезон 1 / Серия 5 16 февраля 2019
Единственный, кого я знаю
Сезон 1 / Серия 6 23 февраля 2019
Дождь никогда не начнется...
Сезон 1 / Серия 7 2 марта 2019
Кризис личности
Сезон 1 / Серия 8 9 марта 2019
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Генлок» полковник выражает встревоженность по поводу места, где проживет Док. Тем временем Чейз ощущает на себе удар. Новобранцев знакомят с использованием механизма «генлок» непосредственно в момент нападения.

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